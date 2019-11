Paredes destruiu 437 ninhos de vespa asiática desde o início do ano

Ninho de vespa Asiática © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A Câmara de Paredes destruiu 437 ninhos de vespa asiática no concelho, desde o início do ano, anunciou esta segunda-feira a autarquia. Segundo aquela câmara do distrito do Porto, o trabalho tem sido realizado no âmbito de um protocolo celebrado entre o município e a Associação Nativa - Natureza, Invasoras e Valorização Ambiental, garantindo uma atuação "com eficiência na resolução do problema em todo o concelho".

O trabalho incluiu a colocação de cerca de uma centena de armadilhas para captura daquele inseto invasor, o que permitiu "atuar de forma precoce na deteção e erradicação". Num comunicado, o município sublinha que as operações têm sido realizadas "por técnicos capacitados e devidamente equipados, assegurando "a proteção e segurança das populações".

As ações têm sido realizadas em todo o concelho, após as indicações dos munícipes quanto à existência de ninhos. A georreferenciação tem permitido às equipas que estão no terreno "uma localização mais exata dos vespeiros, facilitando a sua atuação, assinala o município.