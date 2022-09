Paredes estreia Festival das Artes em Madeira

© DR

O FAMP propõe quatro roteiros temáticos pelo território que levam os visitantes a viajar pelo mundo da madeira e do mobiliário em Paredes.

Os roteiros são gratuitos, limitados à inscrição prévia no site ou formulário na página do Município de Paredes. Os percursos, com duração de cerca de 4h30, procuram enquadrar a história da indústria do mobiliário numa ligação do visitante às artes e ao território.

Ouça aqui a mesa-redonda sobre o concelho de Paredes e a primeira edição do Festival de Artes em Madeira 00:00 00:00

Pensando no serviço do território e na democratização do acesso à arte, as "Parcerias Criativas", a matriz deste festival, surgem na programação do FAMP, com exposições que resultam da interação com o artista convidado - Luc Lavault e quatro duplas criativas entre artesãos e artistas: Leonie Kohut e Paulo Moreira, Cláudia Ribeiro e Maria Clara Leal, Arlindo Moura e José Augusto Machado, Adriana Pacheco e Rita Silva (Rita do Serrador).



A TSF convidou Alexandre Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Salvador Gonzaga, Empresário (Wewood), Ângela Marques, da asscociação cultural Astro Fingido e Cristiano Marques da Costa, investigador e membro dos Amigos da Cultura de Paredes para uma mesa-redonda onde ficamos a conhecer o concelho, que tem na indústria do mobiliário a sua estrutura principal.