Parlamento aprova legalização da eutanásia

A Assembleia da República aprovou, esta sexta-feira, a legalização da morte medicamente assistida, na sequência do veto do Presidente da República, por inconstitucionalidade, que devolveu o diploma, em março, ao Parlamento.

O diploma foi aprovado com 138 votos a favor (da maioria dos deputados do PS, dos deputados do Bloco de Esquerda, do PEV, do PAN e da Iniciativa Liberal, além das duas deputadas não-inscritas, e de 13 deputados do PSD), 84 votos contra (do PCP, do CDS, do Chega, da maioria dos deputados do PSD e de sete deputados do PS) e cinco abstenções (três deputados do PSD e dois do PS).

