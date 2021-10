Parlamento chumba Orçamento do Estado, Marcelo tem agenda preenchida e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa, ladeado pelos ministros Ana Abrunhosa e João Leão após o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 © Mário Cruz/Lusa

Está chumbado o Orçamento do Estado para 2022. Esta tarde, no Parlamento, só o PS votou a favor do documento, que contou com a oposição de PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e IL. O PAN e as duas deputadas não inscritas, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues, abstiveram-se.

Os destinos do país estão agora nas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Seguem-se reuniões, ainda esta noite, com o Presidente da Assembleia da República e com o primeiro-ministro. Na sexta é a vez dos parceiros sociais, no sábado a dos partidos e, já na próxima semana, há Conselho de Estado.

António Costa começou desde cedo a preparar o futuro. Ainda no Parlamento, e perante uma direita que diz não ser alternativa, apelou a uma "maioria reforçada e estável".

E se, esta terça-feira, Rui Rio tinha sido apanhado de surpresa pela reunião entre o Presidente da República e Paulo Rangel, recebeu hoje uma resposta de Belém: Marcelo "recebe sempre que pode quem lhe solicita audiências".

O atual presidente da Câmara de Ponte de Lima, Vasco Ferraz e o antecessor, Victor Mendes, ambos do CDS-PP, estão entre 16 arguidos que a Polícia Judiciária vai inquirir na próxima semana.

Se por acaso se cruzar com uma estátua de bronze de uma Vespa saiba que há, em Lisboa, quem ande à procura dela. Desapareceu da Avenida Infante Santo, em Lisboa, e foi inaugurada há 17 anos para comemorar o meio século de vida do Vespa Clube de Lisboa.

Da liga australiana chega um testemunho na primeira pessoa. "Sou jogador de futebol profissional e sou gay", revelou Josh Cavallo, de 21 anos. "Tive de esconder o que era para perseguir um sonho que tinha desde criança." Agora, só pede igualdade de tratamento.

No próximo domingo não se esqueça: o relógio tem de andar para trás. Começa o horário de inverno.

Um voo da companhia EgyptAir com destino a Moscovo regressou ao Cairo logo após a descolagem por ter sido descoberta uma "mensagem ameaçadora" a bordo.