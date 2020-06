Parque de campismo em Grândola com mais três casos de Covid-19

Os utilizadores do parque foram testados © EPA

Por Nuno Domingues e Catarina Maldonado Vasconcelos 28 Junho, 2020 • 12:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O parque de campismo da Galé, em Grândola, regista este domingo mais três casos positivos de Covid-19 entre os trabalhadores. No concelho alentejano já há um total de nove casos ligados ao surto, depois de uma festa de aniversário com utilizadores do parque provenientes de Lisboa e de Setúbal.

Ismael Selemane, da Autoridade de Saúde Alentejo Litoral em Grândola, adianta à TSF que o rastreio está completo e que já foram obtidas todas as análises. Foi feito o rastreio a 328 pessoas, das quais 112 eram funcionários do parque. Verificou-se que três dos trabalhadores testaram positivo à Covid-19. De seguida, de acordo com o clínico, foi realizado um estudo em Lisboa e Setúbal para investigar os contactos próximos dos infetados, entre os quais foram rastreados alguns.

Há por isso nove casos de infeção só em Grândola e um total de 29 casos que se espalharam por outros locais do país a partir deste surto no parque de campismo da Galé, agora encerrado.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19