Parque de campismo evacuado em Odemira anuncia reabertura "sem danos"

Em Odemira já arderam sete mil hectares

O parque de campismo de São Miguel, de onde foram retirados clientes, preventivamente, devido ao incêndio que atinge desde sábado o ​​​​​​​concelho de Odemira, distrito de Beja, anunciou esta terça-feira que reabriu ao público sem ter registado danos.

"Informamos que o Camping já reabriu sem danos a assinalar", escreveu, esta terça-feira à tarde, a gerência do parque, nas suas redes sociais.

Na sequência do incêndio, foram evacuadas 20 povoações do concelho e o parque de campismo de São Miguel, num total de 1424 pessoas deslocadas, a maioria das quais foi retirada preventivamente do parque de campismo.

O comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, referiu esta terça-feira, ao início da tarde, que a maioria das pessoas retiradas destas localidades e da unidade hoteleira já regressou.

A página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pela agência Lusa às 16h50, indica que se encontram no combate a este fogo 1007 operacionais, ajudados por 330 veículos e 14 meios aéreos.

De acordo com informações prestadas pela ANEPC às 13h10, já arderam sete mil hectares e há ainda registo de 40 pessoas assistidas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Noutro briefing realizado às 09h30, no posto de comando, o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, José Ribeiro, referiu não haver até àquela hora a confirmação de casas destruídas, acrescentando que o trabalho de validação e verificação seria feito ao longo do dia.