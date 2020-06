Parque Escolar avança para rescisão do contrato das obras no Conservatório Nacional

© Pixabay

A Parque Escolar, empresa do Estado responsável pela modernização das escolas secundárias, vai mesmo avançar para a rescisão do contrato com o empreiteiro que tem a cargo as obras no Conservatório Nacional, em Lisboa.



"O contrato de empreitada do Conservatório Nacional está em processo de resolução, tendo em vista o lançamento de novo concurso público", disse à TSF a Parque Escolar, sem adiantar mais pormenores.



Contactada pela TSF, a Tomás de Oliveira Empreiteiros, SA disse que ainda não foi notificada desta decisão. "Temos estado a trocar correspondência, ainda não chegámos a um facto concreto, não chegámos a um acordo de resolução", indicou fonte da empresa.



A intenção da Parque Escolar em romper o contrato com a Tomás de Oliveira surge devido à paragem e consequente atraso de vários meses nas obras de requalificação do centenário edifício da Rua dos Caetanos, no Bairro Alto, em Lisboa.



Em janeiro, a Parque Escolar referiu que a empresa privada abandonou a obra unilateralmente. Mais recentemente, em maio, detalhou que as suspensões dos trabalhos começaram a verificar-se em dezembro de 2019 pelos subempreiteiros, "em consequência de pagamentos em dívida por parte do empreiteiro" que estava em "total incapacidade financeira".



Na altura (22 de maio), a solução passava "pela retoma dos trabalhos ou pela resolução do contrato", dependendo das "reuniões de trabalho" entre as duas partes. A opção mais radical é agora confirmada à TSF.



"Recebemos a notícia com agrado, estávamos mesmo à espera que isso acontecesse porque é o único caminho", comenta a diretora do Conservatório, Lilian Kopke que pede celeridade no processo.



Obras necessárias (também) nas instalações alternativas



Os alunos do conservatório estão a ter aulas na Escola Secundária Marquês de Pombal desde o início do ano letivo 2018/19. Inicialmente estava previsto que estas instalações alternativas servissem apenas durante 18 meses, até este verão. Mas com os atrasos, o conservatório vai ter de continuar na escola de Belém por "mais 3 ou 4 anos", prevê a diretora. Segundo Lilian Kopke, "de jeito nenhum, podemos ficar mais 3 ou 4 anos nestas condições".



Desde o início do processo que a direção do conservatório se queixa de condições difíceis para ensinar música na escola de Belém em "oficinas" que foram alvo de melhoramentos aquando da transferência, mas ainda assim insuficientes.



"Temos um problema muito grave de falta de isolamento sonoro", lamenta a diretora explicando que quando as salas de percussão e de orquestra estão a funcionar o ruído "inutiliza" as salas que estão à volta. Além disso, devido à exiguidade do espaço físico, existe também um "défice de salas de aula" propriamente ditas.



A diretora do conservatório afirma que a Parque Escolar "é sensível" a estes problemas e que "reconhece que é necessário adaptar espaços" na escola Marquês de Pombal. Trabalhos que agora ganham maior urgência porque o regresso ao Bairro Alto já não vai acontecer no fim do verão. "Tem de ser rápido", sublinha a diretora, lembrando a qualidade do ensino no conservatório com um anúncio que deverá ser oficializado no próximo fim-de-semana: "O conservatório ficou em primeiro lugar do ranking das escolas públicas, nos exames do 9º ano".