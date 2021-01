Parque vai ser alvo de obras, mas campistas recusam sair. INATEL avança para tribunal

Imagem de Arquivo do Parque de Campismo da INATEL © Gerardo Santos

Por Rui Silva com Rita Carvalho Pereira 14 Janeiro, 2021 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Fundação INATEL está a tentar encontrar habitação para algumas das 47 famílias que ainda não abandonaram o parque de campismo da INATEL na Costa da Caparica.

O parque vai para obras. O prazo para os moradores retirarem os equipamentos terminou esta quarta-feira, mas há 47 espaços que continuam por desocupar.

Francisco Madelino, presidente da Fundação INATEL, garantiu à TSF que quando terminar o estado de emergência vai avançar com processos contra quem não sair do parque.

"Nestes 47 casos [de famílias] que deveriam sair no final de novembro e não saíram, há uma responsabilidade pessoal por todo o atraso na tramitação das obras", afirma Francisco Madelino. "A INATEL vai desencadear os mecanismos jurídicos sobre essa responsabilização individual."

"Cada dia de atraso significa um dia de receita a menos [para a INATEL]", frisa.

INATEL vai levar para tribunal os casos das famílias que têm outras opções, mas recusam-se a sair do parque de campismo 00:00 00:00

O presidente do INATEL explica que, entre as 47 famílias que não abandonaram o parque de campismo, a Segurança Social identificou 11 que não têm alternativa onde morar, cinco das quais apresentam carências financeiras. A essas cinco, a INATEL vai dar uma ajuda.

"Nestes cinco casos, estamos a fazer um trabalho de inserção, tentando encontrar habitação, comparticipando de forma transitória, com autarquias (...) e conjuntamente também com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)", indica Francisco Madelino.