Parques para estacionar autocarros durante JMJ vão custar mais de 300 mil euros

São oito os terrenos que foram cedidos de forma temporária ao Estado. Sete ficam na Alta de Lisboa, e um está localizado em Santa Iria, no concelho de Loures, a norte do Parque Tejo. Os terrenos foram cedidos sem qualquer custo para o erário público. A despesa surge na hora de preparar os espaços.

O Estado adjudicou a obra no valor exato de 312.950 euros a uma empresa da região de Lisboa. O contrato, que a TSF consultou, é assinado pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e a empresa, e está em vigor até amanhã. Os trabalhos já começaram há algumas semanas. Desde então a empresa contratada tem estado a limpar os espaços e a modelar os terrenos, onde há até há pouco tempo havia apenas mato e canaviais.

As empresas e os privados que preferem não ser identificados aceitaram ceder os terrenos ao estado por estarem "conscientes da boa localização dos espaços e da importância da JMJ para o país". Com o fim do evento, os terrenos ficam como estão e voltam a estar livres para os proprietários fazerem deles o que entenderem.

Por isso, estes parques de estacionamento vão ser temporários e não vão ficar para uso futuro da população destes territórios. Como moeda de troca, as empresas que cederam os espaços ficam com os terrenos limpos e prontos para outros fins, por exemplo, para construção.

No terreno de Santa Iria, em Loures, vai estar localizado o maior parque de estacionamento para autocarros da JMJ com uma capacidade de mil lugares. Já na Alta de Lisboa, vai nascer, no conjunto dos sete terrenos, um parque onde vão poder ficar estacionados 850 autocarros. Se for necessário também estão identificados mais de 2 mil lugares em Algés e em 5 eixos viários na zona oriental da capital.