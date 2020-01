Parte de Beja avião para repatriar europeus que estão na China

Entre os europeus que vão ser repatriados estão 17 portugueses © Paulo Stranger/Global Imagens

Parte do aeroporto de Beja, na quinta-feira às 10h00, o primeiro avião fretado pela União Europeia com o objetivo de repatriar os europeus que querem sair de Wuhan, a cidade chinesa onde foi detetado o primeiro caso de coronavírus. Entre esses europeus estão 17 portugueses.

Antes de aterrar no território chinês, o avião da companhia aérea portuguesa Hi Fly vai parar primeiro em Paris e depois em Hanoi, no Vietname. Além deste vão haver mais dois aviões prontos para fazer o repatriamento dos europeus.

Em declarações ao Jornal de Notícias, a diretora-geral de Saúde (DGS), Graça Freitas, revelou que vai enviar técnicos para explicar às tripulações portuguesas que procedimentos devem adotar nestas operações de evacuação, uma vez que o receio de contágio é elevado entre os tripulantes.

A China elevou para 132 mortos e mais de 5.900 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus, detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei.