Parte de foguetão pode cair em local imprevisível, o caso de Odemira e outros destaques TSF

Pode vir a ser uma das maiores reentradas descontroladas na Terra. Parte do foguetão que enviou para o espaço o módulo Tianhe, lançado na semana passada pela China, pode resistir à entrada na atmosfera, o que significa que poderá cair na Terra, num local imprevisível. Alguns especialistas temem que os detritos do foguetão Long March 5B possam cair numa zona habitada.

Do espaço aeroespacial para a Terra, mais concretamente, para Odemira. O ministro da Administração Interna disse que ninguém vai ser obrigado a sair do Zmar, sendo que os espaços previstos para utilização "não têm a ver com as estruturas que estão ocupadas por pessoas com direitos que permanência". Eduardo Cabrita referiu que o empreendimento é solução para acolher entre "90 a 120 pessoas" e considerou positiva a evolução dos casos de Covid-19 no concelho, remetendo para o Conselho de Ministros de quinta-feira a avaliação sobre a cerca sanitária.

O Sporting foi campeão europeu de futsal e foi, esta terça-feira, recebido na Câmara Municipal de Lisboa. Os leões repetiram o título de há dois anos, ao bater na final o campeão em título FC Barcelona por 4-3, em Zadar, na Croácia. Fernando Medina, Frederico Varandas, João Matos, Nuno Dias e Zicky Té discursaram durante os festejos da equipa.

Em Elvas, a PSP deteve um homem de 48 anos suspeito do crime de violência doméstica que terá atropelado a ex-companheira, tendo apreendido um "verdadeiro arsenal de armas". O Comando Distrital de Portalegre explicou, em comunicado, que na sexta-feira o suspeito terá atropelado e agredido a sua ex-companheira, quando esta caminhava com os seus dois filhos menores.

Novidades na evolução do processo de vacinação: mais de 900 mil pessoas têm a vacinação completa contra a Covid-19 com a toma das duas doses, mais cerca de 87 mil do que na semana anterior, o que equivale a 9% da população portuguesa. Mais de 2,5 milhões já tomaram, pelo menos, uma dose.

No futebol italiano, as ações da AS Roma valorizaram-se 21% na Bolsa de Milão, após ser conhecida a contratação de José Mourinho para treinador da equipa de futebol na temporada 2021/22, chegando aos 0,3195 euros por título.