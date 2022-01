Partes reunidas antes de Rendeiro reaparecer em tribunal

O ex-banqueiro João Rendeiro no Tribunal de Verutam © Luís Miguel Fonseca/Lusa

A defesa de João Rendeiro e o ministério público sul-africano mantiveram esta quinta-feira um encontro antes de o ex-banqueiro ser novamente presente a tribunal em Verulam, arredores de Durban.

A extradição requerida por Portugal ainda não vai estar em discussão esta quinta-feira, mas sim outros detalhes pré-julgamento, numa sessão sem hora marcada que não deverá ser longa, disse à Lusa fonte do National Prosecuting Authority (NPA, ministério público sul-africano).

De acordo com as declarações das partes na última semana, esta quinta-feira deverá ser discutida a violação de um lacre que envolvia a documentação de extradição enviada por Portugal para a África do Sul.

O ex-presidente do BPP João Rendeiro chegou a tribunal num carro celular pouco depois das 09h00 (07h00 em Lisboa), hora habitual de chegada de reclusos e início de diligências no Tribunal de Verulam.

Tal como na última semana, o ex-banqueiro saiu do carro sob forte escolta policial, diferente da que era feita com outras viaturas.