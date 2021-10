Partículas do vulcão de La Palma chegam aos Açores

As observações "confirmam uma redução significativa da visibilidade" © Angel Medina/EPA

Por Nuno Guedes 01 Outubro, 2021 • 16:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) detetou a chegada ao arquipélago dos Açores de partículas sob a forma de aerossol sulfato vindas da erupção do vulcão de Cumbre Vieja, que desde o passado dia 19 de setembro atinge a ilha de La Palma, nas Canárias.

Em comunicado, o IPMA confirma que desde quarta-feira que as observações "confirmam uma redução significativa da visibilidade" nos grupos Central e Oriental dos Açores (neblina) provocada pela chegada destas partículas, que se "deverão encontrar principalmente numa camada abaixo dos 800 metros de altitude".

Por causa do vulcão "têm sido emitidos gases e partículas para a atmosfera os quais são transportadas a longas distâncias".

"De acordo com os resultados das previsões do serviço de monitorização atmosférica do programa Copernicus, algumas dessas partículas terão chegado ao arquipélago dos Açores sob a forma de aerossol sulfato", num evento que também é confirmado por outra análise de um modelo norte-americano.

"O aerossol sulfato resulta da reação em fase líquida do dióxido de enxofre com a água, constituindo pequenas partículas líquidas, que servem de núcleos de condensação e podem ser transportadas pelo vento. Essas partículas possuem também propriedades óticas que contribuem para uma maior dispersão da luz e, consequentemente, provocam uma redução da visibilidade", adianta o IPMA.

A neblina terá sido acentuada nos Açores devido à elevada humidade relativa da, "aumentando o tamanho das partículas e diminuindo o seu índice de refração".

Os especialistas estão agora a tentar medir o tamanho e concentração destas partículas, com o IPMA a garantir que acompanha de perto a evolução da situação.