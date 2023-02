Partidos exigem explicações sobre bónus na TAP, doentes com cancro "esquecidos" e outros destaques TSF

© Alfredo Leite Arquivo Global Imagens

O deputado social-democrata, Paulo Moniz, explica que o contrato da presidente da CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, deve ser explicado em detalhes. Já o PCP e o BE criticam a falta de transparência em todo o processo em torno do polémico bónus da CEO da TAP. O Jornal Económico avança esta sexta-feira que a indemnização a que Christine Ourmières-Widener pode vir a ter direito ascende aos três milhões de euros. E, tudo isto, afinal pode ser ilegal.

O PS quer ouvir o ministro das Finanças, Fernando Medina, e Pedro Nuno Santos, ex-ministro das Infraestruturas, na comissão parlamentar de inquérito à TAP. Ouvido no Fórum TSF, o deputado socialista Carlos Pereira justifica a chamada do atual e antigo governante porque considera que é essencial perceber o que se passou com Alexandra Reis.

O PS e o PSD estão a ultimar os pormenores para o regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, uma "exigência" social-democrata, apesar de o PS ter admitido apenas, numa primeira fase, debates mensais com António Costa.

Os cadáveres de oito pessoas, entre os quais o de uma mulher grávida, foram encontrados esta madrugada pela Guarda Costeira italiana a bordo de uma embarcação precária ao largo da ilha de Lampedusa. Foram dados como desaparecidos um bebé de quatro meses que morreu de frio e um homem que se atirou ao mar para tentar recuperar o corpo.

Politólogo e professor universitário, investigador e escritor, poeta de vez em quando, analisa a política dos dias com humor, às vezes abrasivo, outras vezes desconcertante. José Adelino Maltez é o convidado desta semana do programa Em Alta Voz.

À TSF, Vítor Veloso, presidente do núcleo regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro, lamenta que os direitos dos doentes oncológicos sejam "esquecidos" ou "atropelados" por decisões políticas e apela a cuidados mais justos.

O subdiretor-geral da Saúde disse esta sexta-feira que os cerca de 60.000 novos casos de cancros que surgem anualmente em Portugal correspondem a cerca de dois terços dos nascimentos, apelando à população para adotar estilos de vida saudáveis.

Quase 98% da população elegível para fazer o rastreio do cancro da mama já foi convidada a fazer o exame, ultrapassando o objetivo europeu previsto para 2025.