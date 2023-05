Partos normais vão deixar de ser feitos por obstetras e serão assegurados por enfermeiros

© Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

Os partos normais vão deixar de ser feitos por médicos obstetras, passando a poder ser assegurados apenas por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica.

A norma da Direção-Geral de Saúde (DGS) foi publicada na quarta-feira e torna oficial uma prática que já acontece em vários hospitais. O Jornal de Notícias, que avança a informação, escreve que a nova orientação resulta de uma proposta da comissão que estudou soluções para fazer face à falta de médicos.

Os médicos de Obstetrícia e Ginecologia estarão sempre nos partos mais complexos e que exigem o uso de instrumentos. Nos partos normais, serão os enfermeiros especialistas a assegurar todo o processo, desde o internamento até às primeiras horas de vida do bebé.

Nuno Clode, presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno Fetal, explica à TSF que esta norma vem clarificar o que já é feito nas grandes maternidades.

"A ideia desta norma é, no fundo, atualizar e regular aquilo que é prática. Nas grandes maternidades da região de Lisboa já há muito tempo que os enfermeiros fazem isto, portanto, vem clarificar as funções de cada um e facilitar que os diversos serviços possam implementar esta norma que pode ajudar a resolver esta crise que atravessamos", afirma.

Nuno Clode lembra que não faltam apenas médicos, mas também enfermeiros especialistas.

"A verdade é que também se sente a falta de enfermeiros especialistas em obstetrícia e, portanto, não sei até que ponto é que isto vai resolver a situação, nem se vai melhorá-la, mas a verdade é que vai clarificar as soluções de cada um nas salas de parto, em todas as maternidades do Serviço Nacional de Saúde", sublinha, acrescentando que os enfermeiros "são perfeitamente capazes de orientar as grávidas de baixo risco durante o trabalho de parto".

A orientação da DGS clarifica quem faz o quê nos partos de baixo risco e naqueles que exigem maior vigilância. Assim, o enfermeiro passa a poder internar uma grávida em trabalho de parto de baixo risco e será, preferencialmente, o responsável pelo parto. O médico, obstetra, anestesista ou pediatra, só é chamado se a situação for mais complexa. Por exemplo, em caso de cesariana, se forem gémeos ou se o bebé estiver em posição contrária à habitual.

O JN adianta que a norma resulta de uma orientação da comissão liderada por Diogo Ayres de Campos, que estudou soluções para as urgências de Obstetrícia e Ginecologia. Ouvido pelo JN, o médico admite que tem dúvidas que esta orientação ajude a aliviar as equipas médicas, porque elas já estão muito reduzidas, mas permitirá rentabilizar os recursos humanos, numa altura em que faltam médicos especialistas em muitos hospitais.

O jornal acrescenta que 80% dos partos são de baixo risco, ou seja, podem ser feitos apenas por enfermeiros especialistas.

* Notícia atualizada às 08h30