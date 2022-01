Parvovírus na origem da morte de gatos em Pombal

© Maria João Gala/Global Imagens (arquivo)

O Serviço de Veterinária do Município de Pombal detetou uma patologia grave, provocada por um Parvovírus, altamente contagiosa e caracterizada por uma elevada mortalidade, na sequência do surgimento de alguns gatos mortos, no final da passada semana, na cidade de Pombal.

A intervenção dos serviços surgiu no âmbito da comunicação da situação na tarde de quinta-feira, pedindo a retirada de cadáveres de felinos, após uma participação na PSP.

"Foram retirados dois cadáveres de felinos de telhados e um terceiro com o auxílio dos Bombeiros Voluntários de Pombal. Adicionalmente, foi retirado um outro felino, ainda com vida, prostrado com dificuldades respiratória e ataxia", informa a câmara do distrito de Leiria.

Desde o conhecimento da situação, o Serviço de Veterinária do Município de Pombal tem estado a colaborar com as autoridades na respetiva investigação, nomeadamente no esclarecimento de quaisquer dúvidas que possam ser levantadas sobre o ocorrido, acrescenta o município.