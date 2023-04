Páscoa com calor agrava risco de incêndio. Só este sábado deflagraram mais de 50 fogos

© André Vidigal / Global Imagens

Num domingo de Páscoa com calor em todo o território continental, a Proteção Civil recomenda que se tenha especial cuidado com o uso do fogo.

Em declarações à TSF, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Alberto Fernandes recorda que "é proibido fazer queimas de amontoados sem autorização ou sem comunicação prévia através das câmaras municipais ou através do número 808 200 520".

O responsável apela a "todos os cuidados e com evitar ou utilização do fogo em todo o espaço rural", já que "é nesta zona mais crítica que as temperaturas são mais elevadas".

Este sábado deflagraram no país mais de 50 incêndios e com o tempo quente e seco que se prevê para os próximos dias o risco mantém-se elevado.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se uma subida gradual da temperatura máxima até à próxima terça-feira, 11 de abril, com valores acima da média para esta época do ano.

Além disso os valores de humidade serão relativa baixos, o que agrava o risco de incêndio para nível elevado a muito elevado no interior Norte, Centro e no Vale do Tejo, sendo máximo na região do Algarve.

Perto de cinco centenas de bombeiros vão estar destacados até quarta-feira para reforçar as áreas com maior risco de incêndio rural. Foram constituídas 96 equipas, compostas por 480 elementos dos corpos de bombeiros, que estarão "em maior prontidão neste período, para reforçar a capacidade de ataque inicial a incêndios rurais", de acordo com o comunicado do Ministério da Administração Interna.

Cerca de 55% dos incêndios que deflagraram em 2022 deveram-se a negligência.