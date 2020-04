Páscoa em família... à distância de uma foto

Um painel informativo na A6 onde se lê "Fique em Casa" durante o período da Páscoa com regras mais apertadas de circulação e previstas no estado de emergência devido à covid-19, em Vendas Novas , 09 de abril de 2020. Governo determinou que “os cidadãos não podem circular para fora do concelho de residência habitual no período compreendido entre as 00:00 de hoje e as 24:00 do dia 13 de abril, salvo por questões de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa” e em caso de desempenho das atividades profissionais admitidas. NUNO VEIGA/LUSA

© Nuno Veiga/Lusa