Páscoa sem metro: linha azul de Lisboa encerrada de 7 a 10 de abril

Por Gonçalo Teles 31 Março, 2023 • 17:58

A circulação na linha azul do metro de Lisboa, que une Santa Apolónia e a Reboleira vai estar encerrada entre os dias 7 e 10 de abril para a instalação de um novo sistema de sinalização e controlo de comboios Communications-Based Train Control (CBTC).

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa esclarece que a circulação só é retomada pelas 6h30 de segunda-feira, dia 11 de abril.

Como alternativa, o metro sugere a utilização das linhas da Carris 726, 746, 759 e 767 e do serviço da CP - Comboios de Portugal através das Linhas de Sintra e de Cintura, "nas ligações entre Sintra e Rossio e entre Sintra e Oriente, respetivamente".

Para quem chega a Lisboa a partir da margem sul, via Fertagus, as estações Entrecampos e Roma-Areeiro podem ser utilizadas para chegar a outros pontos da cidade através das linhas amarela e verde do metro.

Outra hipótese são as ligações da Carris Metropolitana que "fazem correspondência com algumas estações da CP, nas linhas de Sintra e Cascais, fazendo a ligação a outros pontos da cidade".

Pedindo "compreensão" aos clientes para os "inconvenientes" causados, a empresa explica que o novo sistema integra o projeto de modernização do metro e que este vai ser alargado às linhas amarela e verde para "melhorar a regulação do tráfego e, consequentemente, permitir melhorar a oferta e a qualidade do serviço prestado".

O projeto de modernização, detalha-se, prevê um investimento de 114,5 milhões de euros a aplicar no sistema CBTC para as três linhas e inclui a compra de "14 novas unidades triplas (41 carruagens) estando, também, prevista a adaptação de 70 unidades triplas a esse novo sistema de sinalização".