Passa a ser comparticipada vacina quadrivalente contra a gripe

A OMS reforça a importância da vacinação para proteger grupos de risco como as grávidas e menores de dois anos mais vulneráveis

A única vacina quadrivalente contra a gripe com proteção passiva de bebés, desde o nascimento até, pelo menos, os seis meses de idade - após vacinação de mulheres grávidas - na Europa recebeu a aprovação de comparticipação pelo Infarmed.

A Organização Mundial da Saúde aconselha a vacinação a mulheres grávidas em qualquer fase da gestação, a crianças entre os seis meses e os cinco anos, maiores de 60 anos, doentes crónicos e profissionais de saúde.

A nova indicação reforça a importância adicional da vacinação para proteger grupos de risco como as grávidas e menores de dois anos mais vulneráveis.

A prevenção através da vacinação contra a gripe pode reduzir em 38% as hospitalizações por gripe em doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica e atenuar os efeitos do vírus em doentes crónicos.