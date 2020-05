Passadiços do Paiva reabrem com medição de temperatura aos visitantes

© DR

Por Maria Augusta Casaca 25 Maio, 2020 • 16:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Passadiços do Paiva reabrem esta segunda-feira após dois meses e meio encerrados, mas os visitantes têm de fazer a reserva online e preparar-se para algumas condicionantes.

Medir a temperatura à entrada é uma delas. A presidente da Câmara de Arouca sublinha que além disso, os visitantes têm equipamento para "higienizar as mãos com regularidade".

"Aquilo a que apelamos é a utilização de máscara aquando da validação dos bilhetes ou na interação com terceiros", diz Margarida Belém. Assim, a autarca considera que será permitida com segurança a reabertura gradual dos Passadiços do Paiva.

Todo o percurso pedonal estará aberto ao público, nos seus 8,7 quilómetros de extensão. "Não há nenhuma área condicionada e na plataforma [online] poderão fazer marcações até 14 de Junho."

Depois disso, a autarquia está a repensar a organização dos fluxos turísticos para o futuro. "Apenas estamos a limitar a última hora de entrada que é às 17 horas."

Por dia, também só entrarão 600 pessoas. Anteriormente os Passadiços do Paiva podiam ser visitados diariamente por duas mil pessoas.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS