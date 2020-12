Passageiros que cheguem do Reino Unido podem ser testados já em Portugal

© Photo by KAOTARU on Unsplash

O Governo português esclareceu, esta segunda-feira, que os portugueses que vivem no Reino Unido ou os cidadãos britânicos com residência em Portugal podem fazer o teste à Covid-19 em território português caso não o consigam realizar a tempo em solo britânico.

Em comunicado, o executivo português explica que, de forma transitória, as pessoas que não consigam realizar os testes são encaminhadas, nos aeroportos nacionais e pelas autoridades competentes, para fazerem o teste e ficarem em isolamento.

A medida deve vigorar apenas até ao dia 23 de dezembro, com a garantia de que nenhuma companhia aérea vai ser multada por transportar passageiros sem teste realizado.

Este domingo, o Governo emitiu um despacho no qual dava conta de que, "a partir das 00h00 de dia 21 de dezembro, segunda-feira", só podiam entrar em Portugal "os passageiros de voos provenientes do Reino Unido que sejam cidadãos nacionais ou cidadãos legalmente residentes em Portugal" e que estes passageiros "têm de apresentar, à chegada a Portugal, comprovativo de realização de teste laboratorial para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo".

