"Passagem de multas." Cascais reforça vigilância no acesso ao passeio marítimo

O presidente da Câmara de Cascais esperava medidas para as escolas

Carlos Carreiras, o presidente da Câmara de Cascais, onde no último fim de semana se viu muita gente à beira-mar, sem respeito pelas regras, garante que vai reforçar a vigilância no acesso ao passeio marítimo e ter mão mais pesdada.

"Vamos passar a agir já de uma forma mais assertiva, inclusivamente com passagem de multas, para além de passarem a circular também nos carros da polícia municipal uma gravação áudio a avisar que não poderão estar nos locais onde, porventura, possam vir a estar", explicou à TSF Carlos Carreiras.

O autarca concorda com as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, no entanto esperava medidas para as escolas e anuncia que a Câmara de Cascais vai assumir a realização de grande número de testes de saliva nas escolas do concelho.

"Estranhei não haver uma coerência entre escolas e ATL em relação ao fecho, mas mantendo o Governo a perspetiva de se manterem abertas vamos avançar com testagem massiva, através de testes de saliva que já dão uma grande viabilidade e tornam possível ir detetando e rastreando os potenciais infetados", acrescentou o presidente da Câmara de Cascais.