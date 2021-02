Passar a "batata quente" às escolas. Ensino à distância "reflete desorientação dos governantes"

"O que o senhor ministro faz é passar a batata quente para os diretores e para as escolas" © Nuno Fox/Lusa

Mário Nogueira, dirigente da Fenprof, acusa o Governo de ter deixado muito por fazer antes de reiniciar as aulas à distância. "O que o senhor ministro faz é passar a batata quente para os diretores e para as escolas, e agora o que correr mal é 'problema deles', porque o Ministério fez tudo o que tinha a fazer e tudo bem", criticou o responsável, ouvido no Fórum TSF.

Na perspetiva do representante da Fenprof, o regresso ao ensino à distância "reflete bem a desorientação dos governantes e a forma de agirem neste setor da Educação". Entre os exemplos apresentados por Mário Nogueira estão os computadores, que só chegarão no final de março, a internet móvel de banda larga, que "era indispensável agora, mas nãos se sabe se chega", e a tarifa social para as famílias, anunciada apenas para junho.

Mário Nogueira acusa o Governo de passar a "batata quente" às escolas. 00:00 00:00

O representante do coletivo de professores denuncia uma desorientação total por parte do Ministério da Educação, que, noutro país, teria consequências políticas. "O Ministério da Educação, que deveria ser o primeiro a dar soluções e a ajudar, tem sido um dos problemas principais para a resolução de todas as situações com que nos estamos a confrontar", assinala Mário Nogueira.

A Fenprof lança esta segunda-feira, o mesmo dia em que os alunos retornam o ensino remoto, uma plataforma para recolha de informação nas escolas, e para identificação dos problemas vivenciados.

Ouça as críticas do representante da Fenprof. 00:00 00:00

Também João Dias da Silva, secretário-geral da Federação Nacional da Educação, considera ter havido um erro de perspetiva do Ministério da Educação, no que concerne à compra de computadores e atrasos na contratação de assistentes operacionais. "Não houve, da parte do Ministério da Educação, as cautelas que eram necessárias para que, do ponto de vista dos computadores, houvesse os necessários."

João Dias da Silva também assegura que não houve, por parte do Executivo, o cuidado para que houvesse trabalhadores não docentes em número adequado para "responder às necessidades das escolas".

"Os concursos que foram lançados em setembro passado para as escolas, para assistentes operacionais, ainda não estão concluídos. Agora é que vão começar a ser colocados os assistentes operacionais. Os anúncios são feitos, mas a realidade é muito diferente."

João Dias da Silva, que é também vice-presidente da UGT, afirma que é urgente que o Governo dê apoio aos pais em teletrabalho com filhos em casa a estudar. "É imprescindível salvaguardar os apoios que permitam o acompanhamento, os apoios aos pais que estão em teletrabalho e que têm filhos menores em casa e alunos com deficiências", defende, referindo que se trata de uma "circunstância de emergência que deve ter uma resposta adequada". Para João Dias da Silva, a medida já "é tardia", mas "deve ser tomada o mais rapidamente possível".

João Dias da Silva deixa várias críticas ao Governo. 00:00 00:00

Pais preocupados com tempo passado em frente aos ecrãs

Jorge Ascensão, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap), defende que o tempo letivo digital não pode ser tão extenso, devido à preocupação com o excesso de horas passadas em frente aos ecrãs. "A maior preocupação tem que ver com os tempos e com o equilíbrio dos tempos em que os nossos filhos, as crianças e os jovens, têm de estar ligados com os professores. O tempo de trabalho pode ser o mesmo, mas obviamente o tempo letivo tem de ser mais reduzido nestas condições."

Jorge Ascensão revela as maiores preocupações dos encarregados de educação. 00:00 00:00

O representante da Confederação Nacional das Associações de Pais aponta que várias escolas não enviaram um plano de trabalhos para os alunos, e que o deveriam ter feito antecipadamente. Trata-se, para Jorge Ascensão, de uma situação que "não deveria ter acontecido".

"Às vezes, maior do que o problema dos recursos técnicos é a falta de comunicação, de diálogo, ou de eficácia na comunicação", argumenta o presidente da Confap.

Ensino à distância é uma perda para todos

Filinto Lima, presidente Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, também ouvido no Fórum TSF, assegura que as escolas tudo têm feito para ajudar os alunos, sobretudo os mais carenciados, mas analisa que todos perdem com o ensino à distância.

"As escolas tudo fizeram para que este constrangimento, que é o ensino à distância, seja o menor possível." No entanto, argumenta, "à distância todos perdemos, uns mais do que outros, é verdade", já que "a injustiça social é mais emergente"-

Por isso, Filinto Lima espera que, no mais curto intervalo de tempo, os alunos e os professores voltem ao espaço de ensino, do qual "já têm imensas saudades".

O presidente Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas afiança que, neste momento, as escolas estão ainda mais atentas. "Juntamente com as comissões de proteção de crianças e jovens, com as equipas multidisciplinares de assessoria aos tribunais, as escolas vão reforçar a sua atenção em relação a esses alunos, independentemente de, em casa, terem ou não terem computador."

Ouça as garantias de Filinto Lima. 00:00 00:00

