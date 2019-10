Passe metropolitano gerou caos nos transportes em Mafra

Por Rui Silva 01 Outubro, 2019 • 09:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML), o concelho de Mafra foi aquele onde os habitantes mais sentiram o impacto da redução dos preços dos passes dos transportes, iniciada a 1 de abril de 2019.

Pub Pub

Quem ali mora e se desloca diariamente para Lisboa teve uma substancial redução das despesas com transportes. Nalguns casos a poupança ultrapassa os 120 euros mensais. Os mafrenses passaram a deixar o carro em casa e optaram massivamente pelos autocarros da Empresa de Viação Mafrense (EVM), a única alternativa disponível.

Pub Pub

Até ao verão o aumento de passageiros foi notório, mas só após as férias se sentiram com maior intensidade os efeitos do aumento da procura.

Na última semana de setembro, as carreiras diretas entre Ericeira e Lisboa registaram, no período da manhã, um aumento de passageiros na ordem dos 109% face a setembro de 2018, revelou à TSF o diretor da EVM, Nuno do Carmo. Nas carreiras diretas Mafra-Lisboa e Venda do Pinheiro-Lisboa o aumento foi da ordem dos 60 por cento.

Apesar de um reforço de viaturas e de motoristas, os problemas têm sido diários. À hora de ponta, as filas de passageiros sucedem-se na Ericeira, em Mafra e na Venda do Pinheiro. O mesmo acontece no regresso a casa, à tarde, no terminal do Campo Grande, em Lisboa.

As carreiras de horário regular chegam a lotar 10 minutos antes da partida e já não param na paragem seguinte obrigando a empresa a acionar desdobramentos que dependem da disponibilidade de autocarros e de motoristas. A espera dos passageiros acumula-se. E a insatisfação também.

Para contornar o problema há quem tenha passado a acordar mais cedo para ser dos primeiros a chegar à fila e garantir que não se atrasa para o trabalho. Outros optaram por começar a apanhar o autocarro na paragem anterior. E há ainda os que residem em Torres Vedras (fora da AML) e fazem 25 quilómetros de carro até Mafra para beneficiarem do preço reduzido do autocarro. Garantem que compensa.

Através do Whatsapp, um grupo de passageiros partilha informação ao minuto sobre o movimento dos autocarros e os tempos de espera. Esta comissão informal de utentes, lançou uma petição pedindo à AML e à Autoridade dos Transportes que atribua mais horários de serviço público à Mafrense e mostra-se preocupada com o futuro, caso a AML não subsidie os desdobramentos que a empresa está a fazer por conta própria.