Passeios no paredão de Cascais voltam a ser possíveis a partir desta terça-feira

© Orlando Almeida/Global Imagens

Por Rita Costa 22 Fevereiro, 2021 • 17:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os passeios no paredão de Cascais e outras zonas públicas do concelho voltam a ser possíveis a partir das 18h00 desta terça-feira. A informação é avançada à TSF pelo próprio autarca, Carlos Carreiras, que justifica a decisão com a redução dos números da Covid-19.

A autarquia tinha decidido, a meio de janeiro, interditar "as zonas públicas do concelho onde se verificavam concentrações de pessoas". Agora, com o risco a baixar no concelho - que está "em risco elevado e não em risco extremamente elevado", como Carlos Carreiras nota que chegou a verificar-se -, as restrições vão ser levantadas.

Carlos Carreiras dá conta das razões para o levantamento da interdição. 00:00 00:00

"É uma competência que, na altura, o Governo delegou nos presidentes de câmara e, portanto, é o presidente que tem a competência para interditar e, neste caso, para desinterditar", explica o autarca.

A anulação do despacho de interdição está pronta, mas só tem efeitos a partir de "amanhã (terça-feira) às 18h00". Agora é preciso "levantar as barreiras e fazer todo um conjunto de trabalhos, como montar placas informativas, que vamos ter também nesses locais, com o que é obrigatório cumprir".

Despacho só entra em vigor às 18h00 desta terça-feira. 00:00 00:00

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19