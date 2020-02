Passes gratuitos para alunos do ensino obrigatório em Vila Real

Em 2019, a autarquia baixou "o valor destes passes escolares em 50%", no entanto, este ano decidiu "ir mais longe" © Rui Manuel Ferreira/Global Imagens

A Câmara de Vila Real anunciou, esta segunda-feira, que os passes dos transportes públicos vão ser gratuitos para os alunos que frequentem o ensino obrigatório, uma medida que quer "aliviar os orçamentos familiares" e a "pressão do tráfego".

O município referiu que a "gratuitidade dos passes para a generalidade dos alunos do ensino obrigatório" é uma medida aplicada no âmbito do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART).

Em 2019, a autarquia baixou "o valor destes passes escolares em 50%", no entanto, este ano, decidiu "ir mais longe e isentar totalmente estes alunos e as suas famílias de custos com os passes".

A câmara referiu ainda que o "valor do passe mensal para a generalidade dos utilizadores será de 22 euros, um valor que deveria ser de 28,2 euros".

Segundo o município liderado pelo socialista Rui Santos, "esta medida, para além de aliviar os orçamentos familiares, incentiva a utilização dos transportes públicos em Vila Real".

"A adoção dos transportes públicos pelos alunos, evitando que as suas famílias os transportem de e para as escolas em viatura própria, poderá aliviar a pressão de trânsito que se sente em alguns horários", explicou em comunicado.

De acordo com a autarquia, após a implementação do PART, em maio de 2019, verificou-se "um aumento significativo da venda de passes mensais".

O maior aumento, em termos de unidades vendidas, registou-se durante o mês de novembro, com um acréscimo de 1.113 passes relativamente ao período homólogo do ano anterior.