Pastelaria Gomes: quase 100 anos de encontros à volta de um covilhete

No Dia Europeu dos Cafés Históricos, que se comemora esta quinta-feira, a TSF entrou na Pastelaria Gomes, uma referência de Vila Real com quase um século de existência. Fundada em 1925, é um projeto de vida dos avós do atual gerente Cid Gomes: Manoel dos Santos Gomes e Maria da Conceição de Sousa Magalhães Gomes.

Ao longo de várias gerações, quem vive na cidade ou quem a visita, habituou-se a ver naquele café histórico, junto ao pelourinho, um ponto de encontro e de tertúlias. Antigamente, era também o local preferido das senhoras para o "chá das cinco". Mas é o aroma e o sabor dos covilhetes que atraem mais clientes.

O covilhete é um folhado recheado de carne picada, que está sempre a sair. O gerente, Cid Gomes, conta à TSF que foi a avó que lhe deu as características que o mantiveram famoso nesta casa ao longo dos anos, pois, na altura, "tratava-se de um produto regional com pouca expressão". Calcula que hoje "talvez seja dos produtos mais conhecidos de Vila Real, depois da imagem do Palácio de Mateus nos rótulos das garrafas de vinho Mateus Rosé".

E não raras vezes, os covilhetes da Gomes vão parar a terras longínquas. Como aqueles que foram degustados em "Vladivostok, uma importante cidade portuária da Rússia, no Pacífico, junto à fronteira com a China e a Coreia do Norte", recorda Cid. Ou "as cinco dúzias que um habitante de Braga levou, há dias, para Angola".

Desde 1925, a Pastelaria Gomes cresceu e manteve-se sempre na ribalta, graças à confiança dos clientes, angariada ao longo de muitos anos. "A confiança é um capital importante numa história sem erros", orgulha-se Cid Gomes, o que "solidifica a maneira de ser e de estar na mente das pessoas".

Também se orgulha de ser uma casa familiar e com famílias dentro. Ao todo, 29 pessoas, algumas com laços de sangue, vestem todos os dias a camisola para que dignificar a história de quase um século da Gomes, como é mais comum ser designada na cidade.