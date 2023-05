Pavilhão desportivo em Santiago do Cacém encerrado por presença de legionella

Bactéria Legionella © Nicolas Maeterlinck /AFP

Por Lusa 19 Maio, 2023 • 17:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto, em Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), vai estar encerrado por "tempo indeterminado" depois de ter sido detetada a bactéria 'legionella', foi hoje anunciado.

Relacionados Detetada legionella nas canalizações do Hospital da Horta mas não há infetados

De acordo com uma informação conjunta do município de Santiago do Cacém e da associação desportiva Estrela de Santo André, "foi acionado de imediato o Plano de Intervenção, em articulação com a Autoridade Local de Saúde" depois de ter sido "detetada a presença de 'legionella'" naquele equipamento desportivo.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha, explicou que a bactéria foi detetada "num dos quatro balneários" do pavilhão, em resultado das "análises regulares" aos equipamentos desportivos municipais.

"Fazemos este procedimento com regularidade" e, depois de ter sido "detetada esta situação" no pavilhão Amadeu Pinto, em Vila Nova de Santo André, "determinámos o encerramento imediato das instalações, como medida preventiva, até ser aplicado o plano de contingência", indicou.

Segundo o autarca, as instalações serão agora alvo de "limpeza e desinfeção" para que, em breve, seja possível "abrir as instalações do pavilhão" onde se realizam várias atividades desportivas.

"Acreditamos que esta situação se prolongue apenas por alguns dias, mas a saúde pública está acima de qualquer interesse e esperamos que a situação se resolva o mais depressa possível", afirmou.

A doença do legionário, provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.