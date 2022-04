PCP contra Zelensky na AR, desaconselhada vacinação generalizada com 4.ª dose e outros destaques TSF

Volodymyr Zelensky © Presidência da Ucrânia/EPA

Os deputados do Parlamento português aprovaram, esta quarta-feira, um discurso do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no hemiciclo. O PCP votou contra o convite, que é da tutela do Presidente da Assembleia da República, mas que Marcelo Rebelo de Sousa também já se disponibilizou a fazer.

Entretanto, fonte do Ministério Público revelou que chegaram a Portugal 16 menores completamente sozinhos vindos da Ucrânia, casos que já foram levados à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e a Agência Europeia do Medicamento desaconselham a administração, de forma generalizada, da quarta dose da vacina contra a Covid-19.

Os dez funcionários da embaixada russa que receberam ordem de expulsão por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros "estavam identificados". O ministro João Gomes Cravinho explica que o trabalho que desenvolviam "punha em causa os interesses da defesa nacional".

A Ferrero, empresa detentora da Kinder, ordenou a retirada de vários lotes de produtos desta marca do mercado ibérico após terem sido identificados vários casos de salmonela no Norte da Europa.

Da Rússia chega a notícia da morte de Vladimir Zhirinovsky, um político ultranacionalista que esteve envolvido em várias polémicas e chegou a prometer vodka barata aos homens e lingerie às mulheres quando se candidatou a primeiro-ministro.

"Acabou." Foi o que disse esta quarta-feira o Chega/Açores ao Governo Regional. O deputado único do partido confessa à TSF que se sente enganado.

Daniel Proença de Carvalho lança esta quinta-feira o livro "Justiça, Política e Comunicação Social - Memórias de Advogado". Numa antecipação na TSF, confessa-se desencantado com o funcionamento da justiça.

Em Mykolaiv, a reportagem da TSF ouviu um agradecimento irónico e uma pergunta: "Recebemos uma prenda do Putin, obrigado por nos libertar. Só não sei do que nos está a libertar?"