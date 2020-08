PCP divulga vídeo com regras sanitárias para a Festa do Avante!

© Miguel A. Lopes/Lusa

A organização da Festa do Avante! Revelou algumas das alterações e medidas de segurança adotadas na Quinta da Atalaia para receber a rentrée do PCP em tempos de pandemia da Covid-19.

A quatro dias do início do Avante!, o partido tem sido muito criticado e defende-se com a existência de uma "ação orquestrada e articulada" contra a festa e o próprio PCP. Os comunistas criticam ainda a DGS por estar a ser mais exigente no parecer do que tem sido noutras iniciativas.

Para já, o PCP anunciou um aumento do recinto em 10 mil m2, com um espaço total de 30 hectares, onde poderá estar presente, no máximo, ⅓ da capacidade licenciada, cerca de 30 mil pessoas.

Os visitantes têm de ter máscara e o uso desta será obrigatório nos espaços assinalados.

Na Quinta da Atalaia vão estar montados três palcos de grande dimensão ao ar livre, sendo que a plateia do palco 25 de Abril contará com mais seis mil m2, o auditório do 1.º de Maio passa a ser ao ar livre, bem como o Cineavante e o Avanteatro.

No local haverá áreas limitadas, marcação de corredores e percursos. No caso das exposições e alguns espetáculos haverá um controlo de entrada e um circuito para entradas e saídas.

As casas de banho vão ser encerradas em horários fixos para desinfeções e haverá equipas permanentes de higienização nestes locais e nas esplanadas, que também vão ter mais espaço. Os pontos para lavar as mãos vão aumentar e será disponibilizado álcool-gel em vários locais.

Na sexta-feira, os visitantes vão poder começar a entrar mais cedo para que não haja concentrações e ao longo dos dias haverá mais espaços para entrar e sair.

