PCP insiste em ouvir no parlamento ministra da Saúde e a administração do hospital de Setúbal

Por Guilhermina Sousa com Sara Beatriz Monteiro 07 Outubro, 2021 • 10:40

Depois da demissão de 87 médicos dos cargos que tinham no hospital de Setúbal, o PCP tem ainda mais urgência e insiste em ouvir no parlamento a ministra da Saúde e a administração do hospital.

A deputada comunista Paula Santos sublinha, em declarações à TSF, que o PCP já tinha requerido "quer a audição do Conselho de Administração do centro hospitalar quer da ministra da Saúde".

"Tomamos agora a iniciativa de solicitar que estas audições fossem agendadas com caráter de urgência", acrescenta.

O PCP aguarda que esta audição seja agendada nas próximas semanas e garante que no Orçamento do Estado para 2021 há verbas para resolver os problemas: "Consta lá a transferência de 17,2 milhões de euros para o centro hospitalar de Setúbal exatamente para avançar com as obras."

Um total de 87 diretores de serviço do Hospital de Setúbal demitiram-se esta quarta-feira, confirmou à TSF o bastonário da Ordem dos Médicos.

Os médicos apresentaram a demissão em solidariedade com o diretor clínico daquela unidade hospitalar, Nuno Fachada.

"Os médicos que têm funções de direção no hospital a vários níveis resolveram todos solidarizarem-se com o diretor clínico e a apresentaram a sua demissão e hoje divulgaram essa posição. Só três é que não assinaram essa declaração", explicou à TSF Miguel Guimarães.