PCP quer apurar responsabilidades no surto de legionella no norte do país

Paula Santos, deputada do PCP © Leonardo Negrão / Global Imagens

Por Sara de Melo Rocha com Sara Beatriz Monteiro 06 Janeiro, 2021 • 10:31

O PCP quer apurar responsabilidades no surto de legionella que já matou 14 pessoas e infetou 89 no norte do país. Os comunistas questionaram o Governo sobre a origem do surto que surgiu há dois meses e pediram a audição da ARS Norte e das Unidades de Saúde Pública dos concelhos de Matosinhos, Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

A discussão e votação do requerimento do PCP decorre esta manhã e, em entrevista à TSF, a deputada Paula Santos explica que os comunistas querem saber que medidas estão a ser tomadas para rastreamento e prevenção, e que acompanhamento está a ser feito por parte das autoridades de saúde.

"Ainda não está identificada a origem do surto, mas as suas consequências são já conhecidas. Num primeiro ponto de vista, aquilo que se exige são esclarecimentos, mas também perceber qual é que foi a atuação por parte das autoridades de saúde, como é que todo o processo decorreu, quais foram as medidas tomadas, qual a atuação."

A deputada Paula Santos adianta ainda que o partido ficou preocupado "ao perceber que houve atrasos na intervenção e que poderá ter levado a que muitas das indústrias procedessem à limpeza das respetivas torres de refrigeração e isto poder levar a que não se venha a identificar a origem do surto".

O PCP quer também saber como é que os doentes estão a ser acompanhados e defende que é preciso apurar responsabilidades.

A TSF também já pediu esclarecimentos à ARS Norte, mas ainda não obteve resposta.