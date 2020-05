Pé no acelerador. Apenas um tipo de multa subiu no estado de emergência

© Ivo Pereira/Global Imagens

As multas por excesso de velocidade foram as únicas a registar um aumento durante o estado de emergência.

Os números são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) que confirmam que entre janeiro e abril Portugal teve muito menos acidentes e mortos nas estradas.

A razão foi, em grande parte, a pandemia, não havendo memória de uma melhoria tão grande na sinistralidade rodoviária.

Ao todo foram menos 29% de acidentes com vítimas (-3.111), menos 34,2% de mortos (-51) e menos 26,9% de feridos graves (-173).

A tendência de descida já vinha desde o início do ano, mas a razão mais forte para uma queda tão acentuada é sobretudo uma: o estado de emergência que se iniciou a 19 de março.

Por exemplo, durante esse quase mês e meio de fortes medidas de confinamento os acidentes com vítimas diminuíram perto de 70%.

Multas a cair, menos na velocidade

Com muito menos carros nas ruas, as multas também caíram quase 25% durante o estado de emergência - menos 37.843 que no mesmo período de 2019.

As infrações por excesso de álcool, condução com telemóvel e falta de cintos de segurança ou cadeirinhas para crianças caíram mais de 80 por cento.

A falta de inspeção automóvel também teve uma descida igualmente abrupta de 79,6%.

Há, no entanto, um tipo de violação das leis da estrada que registou um aumento em pleno pico da pandemia: PSP e GNR passaram mais 16 mil multas por excesso de velocidade, uma subida de 22%.

Ao todo, nesse cerca de mês e meio as autoridades passaram 88.169 coimas por excesso de velocidade.