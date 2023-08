Pedidas 79 mil baixas de curta duração através do SNS 24 em três meses

© José Sena Goulão/Lusa

De maio a julho 79 mil pessoas pediram uma autodeclaração para uma baixa médica de curta duração através do SNS 24. A medida entrou em vigor a 1 de maio como forma de reduzir a burocracia e aliviar a pressão nos centros de saúde.

Nos primeiros três meses foram feitos 900 pedidos por dia. Os dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, citados pelo Jornal de Notícias, indicam que as baixas de curta duração permitiram evitar 26 mil consultas por mês nos centros de saúde.

Estas baixas de curta duração justificam uma ausência do trabalho durante três dias consecutivos por motivos de doença. Devem ser pedidas através do portal online SNS 24 ou do telefone, não podem ser renovadas e cada pessoa só pode pedir duas por ano.

O Ministério da Saúde estima que todos os anos sejam agendadas 600 mil consultas em centros de saúde para a emissão de certificados de incapacidade até três dias.

Em declarações ao JN, o presidente do Sindicato Independente dos Médicos diz que esta é das poucas medidas eficazes do Ministério da Saúde. Roque da Cunha entende que deveria ser alargada às situações em que os pais têm de acompanhar os filhos ao hospital ou prestar-lhes assistência quando estão doentes.