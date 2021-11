Pedido de audição "urgente" a Gomes Cravinho, uma canção perdida e outros destaques da manhã TSF

© António Cotrim/Lusa

Foi pelas notícias dos jornais que Vladimiro Monteiro, porta-voz da missão da ONU na República Centro-Africana, soube do caso de militares em missão externa suspeitos de tráfico de diamantes. É, pelo menos, o que o próprio garante em entrevista à TSF. "A Minusca tomou conhecimento através da imprensa, no dia 8 de novembro de 2021, das alegações relativas aos militares portugueses que estiveram destacados no passado cá na República Centro-Africana. A Minusca está disposta a apoiar qualquer pedido das autoridades portuguesas através da sede, em Nova Iorque. É tudo o que podemos dizer em relação a este assunto", explica Vladimiro Monteiro.

O PSD quer ouvir o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, no Parlamento com "muita urgência" para explicar o seu comportamento face ao processo de militares suspeitos de tráfico de diamantes, que revela uma "estranha desconfiança em relação ao primeiro-ministro e ao Presidente da República. No Fórum TSF esta quinta-feira, o social-democrata Ângelo Correia sublinhou esta vontade do seu partido, apesar de considerar que o ministro é uma "pessoa séria".

Bruxelas apresentou esta quinta-feira o boletim macroeconómico de outono, no qual destaca a "forte recuperação" da economia portuguesa, "ajudada por um regresso da procura e do emprego". Ao longo da análise, a comissão europeia vai destacando a tendência positiva dos vários indicadores, mas deixa uma ressalva em relação à carga da da dívida pública, e ao ambiente de incerteza sobre as previsões, depois do chumbo do orçamento na Assembleia da República.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou esta quinta-feira que os centros de vacinação vão abrir durante este fim de semana em modalidade "Casa Aberta" para maiores de 80 anos. Além disso, passa também a estar disponível o agendamento local para as faixas elegíveis, começando nas faixas mais idosas e depois vindo de uma forma decrescente até aos 65 anos.

O último presidente da África do Sul segregada, Frederik de Klerk, morreu esta quinta-feira aos 85 anos. Frederik de Klerk foi o homem responsável pela libertação do ícone da luta contra o apartheid Nelson Mandela, tendo partilhado com ele o Nobel da paz.

Uma canção pop perdida e nunca antes ouvida, com os ex-Beatles George Harrison e Ringo Starr, foi encontrada num loft em Birmingham, Inglaterra. Com o nome de "Radhe Shaam", foi escrita e produzida pelo jornalista Suresh Joshi em 1968 para o documentário "Eats Meets West".