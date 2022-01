Pedido de extradição de Rendeiro já foi recebido pela justiça sul-africana

João Rendeiro está na África do Sul © Luís Miguel Fonseca/Lusa

O pedido de extradição do ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro, transmitido por via diplomática, foi hoje recebido pelas autoridades sul-africanas, informou a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo uma nota da PGR, o pedido de extradição, formulado no prazo de 40 dias previsto no artigo 16 da Convenção Europeia de Extradição, "foi instruído em português com toda a documentação relevante e legalmente exigida e acompanhado de tradução".

Abrangidas no pedido de extradição - esclarece ainda a PGR - estão as três decisões condenatórias de que João Rendeiro foi alvo (uma transitada em julgado e duas ainda não transitadas) e factos relativos ao inquérito instaurado em 2021 que tem como objeto crimes de branqueamento, descaminho, desobediência e falsificação de documento autêntico.