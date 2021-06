Afinal, pedidos para obter o certificado digital Covid-19 só podem ser feitos a partir desta tarde

© LUSA

Deveriam estar disponíveis, mas ainda não estão. Os pedidos para obter o certificado digital Covid-19 só podem ser feitos a partir desta tarde.



O esclarecimento foi prestado à TSF por uma fonte do Ministério da Saúde.



Se aceder agora á pagina da internet SNS24. gov. pt surge a informação de que o certificado já está disponível. No entanto, só dentro de algumas horas é que os cidadãos poderão solicitá-lo.

Segundo a orientação publicada na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), os certificados podem ser usados em todos os Estados-membros, bem como na Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.

O certificado Covid-19 digital da UE, que comprova a testagem (negativa), a vacinação ou a recuperação da Covid-19, "ficará igualmente aberto a iniciativas equiparáveis que estejam a ser desenvolvidas por países terceiros ou organizações internacionais", refere a DGS.

A autoridade de saúde lembra, contudo, que o certificado "pode não isentar os respetivos titulares, em função do agravamento da situação epidemiológica, do cumprimento de medidas adicionais de saúde pública à chegada do Estado-membro de destino da viagem".

O documento tem um código QR com os dados essenciais necessários e que é utilizado "para verificar de forma segura a autenticidade, integridade e validade do certificado", lembra a autoridade de saúde, acrescentando que o documento terá informações como "o nome, a data de nascimento, a data de emissão e informações pertinentes sobre a vacinação, teste ou recuperação".

"Os dados pessoais estão incluídos no respetivo Certificado, em conformidade com o disposto no Regulamento do Certificado Digital COVID da UE", acrescenta a DGS, garantindo que todos os dados relativos à saúde do titular do certificado se mantêm nas bases de dados do Serviço Nacional de Saúde que emitiu o documento.