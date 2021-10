Pedopsiquiatria sem recursos compromete resposta no Algarve

Por TSF 12 Outubro, 2021 • 18:53 Partilhar este artigo Facebook

A falta de investimento em meios técnicos e humanos é um dos principais obstáculos à saúde mental no Algarve. O aviso é da psiquiatra Maria do Carmo Cruz, diretora do Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Unidade de Portimão, que sublinha a falta de vários profissionais. Faltam meios para criar equipas multidisciplinares estruturadas e que permitam dar uma resposta adequada aos problemas psiquiátricos de crianças e adolescentes. O pedopsiquiatra Pedro Dias, o único no hospital de Faro, confirma a falta de meios e dá o exemplo de casos mais complexos que não têm resposta no Algarve. Já Elisabete Noronha, da Associação de Saúde Mental do Algarve, destaca a importância de apostar cada vez mais na literacia em saúde mental. Estes foram temas de mais um debate que a TSF, em parceria com a Janssen, está a fazer pelo país, inserido no projeto "Descobrir Mentes" e que decorreu recentemente na Rádio Gilão em Tavira.

Descobrir Mentes é uma parceria TSF/JN com a Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson.