Pedro Bacelar de Vasconcelos nomeado pelo coordenador nacional da Estratégia Europeia para Combater o Antissemitismo

Pedro Bacelar de Vasconcelos © Global Imagens (arquivo)

Por Rui Cid 11 Abril, 2023 • 10:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O constitucionalista Pedro Bacelar de Vasconcelos foi nomeado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros para coordenador nacional de estratégia europeia para combater o antissemitismo e promover a vida judaica. A informação avançada pelo portal 7Margens e confirmada à TSF pelo próprio.

Pedro Bacelar de Vasconcelos considera "um desafio importante", sublinhando a necessidade da luta contra o preconceito. "O desafio é extremamente pertinente porque assistimos um pouco por todo o mundo, mas na Europa com particular risco, ao ressurgimento de movimentos de intolerância, de preconceitos discriminatórios e, que inclusivamente, se manifestam na evolução das políticas da extrema direta."

O constitucionalista admite que polémicas como as que envolvem a atribuição de nacionalidade portuguesa a descendentes de judeus sefarditas podem ser aproveitadas por grupos que se opõem aos judeus.

"A falha, o erro ou o escândalo de um indivíduo ou de um grupo bem determinado, imediatamente pode ser explorada, no sentido de generalizar essa suspeita, essa desconfiança, a todo o conjunto da comunidade. Isso aconteceu com os judeus, isso acontece com os ciganos", refere.

A estratégia europeia para combater o anti-semitismo e promover a vida judaica foi apresentada em Bruxelas em 2021 e tem como objetivo combater todas as formas de antissemitismo, além de promover a investigação, educação e salvaguarda da memória do holocausto.