Pedro Barreiros eleito secretário-geral da Federação Nacional da Educação

O vice-secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE) Pedro Barreiros foi este domingo eleito secretário-geral da organização sindical, para um mandato de quatro anos.

Pedro Barreiros foi eleito com 94,7% da votação, em eleições com uma lista única, no XIII Congresso da federação, em Aveiro.

O até agora vice-secretário-geral da FNE e presidente do Sindicato dos Professores da Zona Norte sucede a João Dias da Silva, que estava há 19 anos na liderança da organização sindical.

Os novos órgãos sociais da FNE (Secretariado Nacional e a Mesa do Congresso) para o quadriénio 2023-2027 foram eleitos com 397 votos a favor, 13 votos contra, seis votos em branco e três votos nulos, num universo de 419 votantes.

A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais contou com a presença de representantes do PSD, Chega e Iniciativa Liberal e de várias organizações sindicais, além do secretário-geral da central sindical UGT, Mário Mourão.

A FNE congrega 10 sindicatos - quatro no continente, dois nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, três de não docentes e o Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas.

João Dias da Silva assumiu a liderança da federação em 2004 e, no setor da Educação, era o líder sindical há mais tempo no cargo (Mário Nogueira é secretário-geral da Fenprof desde 2007), tendo negociado com oito ministros diferentes ao longo de quase duas décadas.

Nos últimos meses, tem vindo a abrir caminho para Pedro Barreiros. O até agora vice-secretário-geral tem representado a federação sindical nas reuniões negociais com o Ministério da Educação desde setembro e é quem fala pela FNE na maioria das ocasiões.