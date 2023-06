Pedro Coelho vê atitude de Ventura perante investigação a dirigentes do Chega como "eufemismo"

© João Girão/Global Imagens

O jornalista Pedro Coelho, autor da série de cinco reportagens "A Grande Ilusão", sobre as origens e crescimento do Chega, que foi alvo de ameaças por parte de dois membros do partido que estão agora a ser investigados pela Polícia Judiciária, considera que André Ventura não afastar os dois dirigentes partidários é um "eufemismo" e lamenta a "loucura verbal" de que os jornalistas são alvo.

As ameaças, que chegaram a ser de centenas, surgiram nas redes sociais e, assinala Pedro Coelho, "são absolutamente visíveis, existem e não foram inventadas nem negadas pelos autores das mesmas", assinala. Por isto mesmo, interpreta as palavras de André Ventura - que quer dar tempo à Justiça para atuar - como um "eufemismo".

"O que está em causa são coisas que de facto existem desde o momento em que as reportagens foram emitidas" e, embora reconheça que a decisão de afastar os investigados Nuno Pontes e Luc Mombito seja de André Ventura, Pedro Coelho comenta que o líder partidário "não estará à espera, seguramente, que haja um milagre na Justiça que faça apagar as mensagens que já foram proferidas e nunca foram, insisto, negadas".

As ameaças surgiram logo após a emissão das duas primeiras reportagens, em plena campanha eleitoral para as Presidenciais de janeiro de 2021, nas quais Ventura se candidatou a Belém. O jornalista e a direção da SIC decidiram, naquela altura, não apresentar queixa do sucedido para não alimentar a fogueira, mas Pedro Coelho acabou por ser contactado pelo International Press Institute (IPI), que formalizou uma queixa. Daí, o assunto chegou às mãos do Ministério Público.

A "matéria jornalística", o material que compunha as reportagens, "nunca foi posta em causa", sublinha o jornalista. O que aconteceu é que os dois dirigentes do Chega tentaram "cercear a liberdade" de Pedro Coelho "como fizeram com outros jornalistas".

"Não fui o único atacado por estas pessoas, houve outros provavelmente até mais solitários do que eu, porque trabalhando em televisão tenho uma exposição pública", reconhece, explicando que outras pessoas foram atacadas "antes", mas neste caso "foi a televisão que fez explodir a dimensão da coisa".

As expectativas para o desfecho deste caso, confessa, não são "grandes" porque o discurso de ódio "vai infelizmente continuar". Pedro Coelho assinala até que o ressurgimento da questão pode ter efeitos nefastos e acredita que vai ser, "de novo, vítima de uma coisa que até já estava calminha".

"O discurso de ódio infelizmente faz parte do nosso quotidiano. Eu não vejo com nada bons olhos esta loucura que se passa nas redes sociais e creio que os jornalistas cada vez mais são vítimas desta loucura verbal. Enquanto for verbal, habituamo-nos a viver com ela." E é assim que espera que continue: apenas "verbal".

O Ministério Público está a investigar os dois dirigentes do Chega pela suspeita dos crimes de injúria agravada, ameaça agravada e atentado à liberdade de imprensa: Nuno Pontes acabou por ser esta terça-feira detido em flagrante delito por posse ilegal de arma e de munições, ​​​​​​​Luc Mombito foi alvo de buscas e constituído arguido.