Pedrógão cinco anos depois da tragédia, ministra recusa "explorar óbitos" e outros destaques TSF

Os incêndios de Pedrógão Grande foram há cinco anos. A frase mais ouvida é "se fosse hoje ainda seria pior...". Ninguém sabe: muito mudou, demasiado ficou na mesma, e a dor, essa então mal se mexeu. Para muitos, um luto destes nunca se alivia. Há, no entanto, santos, muitos de fora, que vão fazendo milagres. Leia aqui a Grande Reportagem TSF em Pedrógão Grande:

Patrícia Gaspar admite que Portugal agora está "melhor capacitado" para combater situações semelhantes aos incêndios de 2017. A tragédia de Pedrógão Grande foi há cinco anos, mas acredita que "as mudanças profundas" nas reformas eram "impossíveis de se materializar" no período de meia década.

A ministra da Saúde recusou esta sexta-feira "explorar óbitos e sofrimento" e culpou a pandemia de Covid-19 e a queda do Governo pelo adiamento de respostas para melhorar o Serviço Nacional de Saúde.

A Comissão Europeia recomendou esta sexta-feira ao Conselho que seja concedido à Ucrânia o estatuto de país candidato à adesão à União Europeia, emitindo parecer semelhante para a Moldova, enquanto para a Geórgia entende serem necessários mais passos.

A edição de 2023 da Eurovisão não se vai realizar na Ucrânia. A União Europeia de Radiodifusão (EBU) anunciou, esta sexta-feira, que, devido à invasão russa ao país, "as garantias de segurança para o radiodifusor ucraniano acolher, organizar e produzir o festival da Eurovisão, ao abrigo das leis da ESC, não podem ser cumpridas pela UA:PBC".

Em entrevista no programa Em Alta Voz, Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF explica que a responsabilidade das filas de espera no aeroporto de Lisboa "não é" do SEF, avisa para a "quase exaustão" da maior parte dos trabalhadores do serviço e espera que o Governo dê "um passo atrás" e não extinga o serviço.

Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou mais 35 casos de monkeypox, também conhecida por varíola dos macacos, em Portugal. No total, foram reportados até ao momento 276 casos.

O fim das borlas fiscais à diminuição das subvenções ou redução dos limites de despesa nas campanhas eleitorais, os partidos apresentam sete propostas de alteração à atual lei de financiamento dos partidos políticos, que vai ser discutida esta sexta-feira. A TSF apurou que só a proposta do PSD vai seguir para a discussão na especialidade, já que, de acordo com fonte do PS, todas as restantes propostas "cortam a eito" nas subvenções e nos benefícios fiscais, que é uma garantia de independência financeira e de autonomia dos partidos.

O Governo britânico aprovou a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos, para ser julgado por acusações de espionagem, segundo a agência de notícias France-Presse.

Cientistas chineses identificaram vestígios de água na Lua, alguns dos quais com origem lunar e os astrónomos observaram pela primeira vez uma anã branca a consumir material rochoso e metálico, que são os componentes dos planetas.