Pela defesa do Vinho do Porto, petição pede selo "à cavaleiro"

Albino Jorge, um dos promotores da petição, diz que têm recebido várias queixas de importadores

Para garantir e proteger a genuinidade do Vinho do Porto, vai ser lançada uma petição para que volte a ser obrigatória a colocação do selo "à cavaleiro" nas garrafas de Vinho do Porto. A iniciativa é do Observatório do Vinho do Douro, que defende a revogação imediata do decreto que permite que este selo de garantia possa ser colocado no rótulo.

Albino Jorge, um dos promotores da petição, diz que têm recebido várias queixas de importadores porque o vinho do Porto é facilmente confundido com qualquer outro vinho licoroso, o que tem impactos económicos na região.

"As garrafas do vinho licoroso e do vinho do Porto na mesma prateleira o consumidor não consegue distinguir se é Porto ou licor. Nos EUA ainda é pior porque usam a palavra Porto nos vinhos licores que produzem lá e o impacto para a economia duriense é enorme. Um vinho licoroso pode custar 150 euros uma pipa de 550 litros e uma pipa de vinho do Porto custa mil euros ou 1200 ou 1300 euros. Tem aqui um fator económico enorme e convém proteger a imagem do vinho do Porto."

Albino Jorge explica que o selo de garantia do vinho do Porto existe há mais de 80 anos e é colocado no gargalo das garrafas e contém todas as informações sobre a origem do produto.

"É um selo que começou em 1942 e dá a imagem da credibilidade e certificação que o Estado português dá ao vinho do Porto. Colocando no contrarrótulo os consumidores não vai estar a ver numa prateleira os contrarrótulos para ver se é Vinho do Porto ou licoroso. Através do selo consegue-se saber o ano de engarrafamento, que é certificado pelo Instituo do Vinho do Porto e que tem todas as características para essa certificação."

A petição pelo selo à cavaleiro nas garrafas de vinho do Porto começa a recolher assinaturas esta semana. Uma proposta em defesa da genuinidade e da qualidade do que é produzido no Douro.