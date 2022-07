Pela paixão das motas, 1500 voluntários põem de pé a 40.ª concentração que arranca esta 5.ª feira

© Algarvephotopress/Global Imagens (arquivo)

Prevendo uma enchente nesta 40.ª edição, Carlos veio do Alentejo quase uma semana antes de a concentração começar, para montar a tenda e arranjar bom lugar debaixo de uma árvore.

Encontrámo-lo no último fim de semana, desejoso de rever amigos que não encontra há dois anos.

"Venho montar os apartamentos", brinca. "Houve estes dois anos de paragem e penso que desta vez vai ser completamente diferente", afirma.

Devido ao plano de contingência que está instalado em Portugal por causa do perigo de incêndios, o acampamento da concentração motard, que se situava em área florestal, nos últimos dias foi obrigado a mudar para um espaço em frente. Mas nem isso desencorajou os inúmeros voluntários que desde há dois meses trabalham para levantar o evento. Muitos tiram férias, outros vão aos fins de tarde depois do trabalho, outros ainda aos fins de semana. É o caso de Rui. Enfermeiro de profissão, é responsável pela assistência médica no recinto, mas ali deita mão a tudo. "Isto é preparado muitos meses antes e nós temos que estar lá, pelo clube, pela paixão", argumenta.

Também José Salgueiro anda a trabalhar sob um sol tórrido. Faz tudo aquilo para que for chamado e com alegria. "Isto é um trabalho duro mas com a companhia das pessoas e alegria com que estamos aqui, tudo é superado", garante.

Rui conta que não é apenas gente da cidade ou ligada ao motoclube de Faro que vem dar uma mãozinha. Há mesmo quem se desloque de outros países para trabalhar, como dois espanhóis que já chegaram ao local há 15 dias. Porque, diz ele, ali há um espírito de solidariedade.

Nos 40 anos da concentração de motos de Faro, e depois de 2 anos sem ela se realizar, o moto clube prevê grande afluência de motards, como há muito não acontecia, mas avisa que as inscrições também terão limites.