Festa em Grândola. Pelo menos 14 jovens infetados com Covid-19

Um grupo de pelo menos 14 jovens ficou infetado com Covid-19 durante os dias que passaram num parque de campismo em Grândola, incluindo o feriado de Santo António. Segundo o autarca da localidade alentejana, António Figueira Mendes, tratam-se de adolescentes que se terão juntado numa festa.

"Aquilo que é confirmado pelas autoridades de saúde é que houve, de facto, um conjunto de jovens que estiveram ali no feriado, que não eram cá de Grândola - são de Lisboa, Pinhal Novo e Setúbal. Foram feitos feitos testes aos trabalhadores do parque e a pessoas que tiveram em contacto com eles. Até ao momento não há resultados de pessoas de Grândola ou trabalhadores do parque que tenham dado positivo", explicou à TSF António Figueira Mendes.

Mais um foco de infeção que terá sido causado pela falta de respeito pelas regras de distanciamento social.