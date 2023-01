Pelo menos 200 alunos sem aulas em Castro D'Aire devido à queda de neve

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens (arquivo)

Por TSF com Lusa 18 Janeiro, 2023 • 08:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estima-se que, pelo menos, 200 alunos não consigam ir às aulas, esta quarta-feira, devido à neve no concelho de Castro D'Aire. À TSF, adjunto do comando dos Bombeiros de Castro D'Aire, faz o ponto da situação sobre as vias intransitáveis.

"Ainda se encontram intransitáveis a Nacional 321, que liga Castro D'Aire a Cinfães, e as municipais da parte Norte do concelho devido à neve", explicou à TSF Márcio Ferreira, sublinhando que a Proteção Civil municipal e os bombeiros do concelho estão, neste momento, a proceder à limpeza das vias.

Segundo o adjunto do comando dos Bombeiros de Castro D'Aire, há quatro escolas afetadas pela queda de neve, o que "dará uma média de 200 alunos que não terão condições de ir à escola hoje".

Ouça aqui as declarações de Márcio Ferreira à TSF 00:00 00:00

Os transportes escolares não irão realizar-se na manhã de quarta-feira em Boticas e Montalegre por precaução devido à queda de neve e formação de gelo.

O presidente da Câmara de Boticas e responsável pela Proteção Civil Municipal, Fernando Queiroga, afirmou na terça-feira à agência Lusa que, devido às condições meteorológicas, não há condições para se realizarem os transportes escolares, mas advertiu que a escola estará aberta para receber alunos.

A neve começou a cair a meio da tarde de terça-feira na zona mais alta de Boticas, na freguesia de Alturas do Barroso.

A meio da tarde os alunos desta freguesia de Alturas do Barroso regressaram a casa mais cedo por precaução.

De acordo com um comunicado da Câmara de Montalegre, "tendo em conta as condições meteorológicas, designadamente a neve acumulada na maioria das vias do concelho, e consequente formação de gelo devido às baixas temperaturas, verifica-se que não estão reunidas as condições para a normal circulação dos autocarros, pelo que esta quarta-feira, não vai realizar-se o transporte escolar".

Esta medida abrange todos os estabelecimentos de ensino do concelho de Montalegre.

Nos dois concelhos do Barroso, os meios da Proteção Civil e dos bombeiros mantêm-se em atividade com operações de limpeza e espalhamento de sal-gema nas estradas.

Para o distrito de Vila Real foi emitido um aviso amarelo devido à queda de neve até às 15h00 de quarta-feira.

Portugal continental está desde segunda-feira a ser afetado pela depressão Fien, responsável pelo agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias com previsão de baixas temperaturas, chuva, vento forte e agitação marítima, tendo sido emitidos avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).