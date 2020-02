"Pelo tempo dentro" é o livro que canta a Serra da Lousã

© DR

"Pelo tempo dentro" é o nome do livro com som, que leva o leitor-ouvinte a viajar por aldeias perdidas no tempo, com histórias que não se podem perder. Cada história é uma música e há uma para cada mês do ano. É também um livro calendário de 2020.

A obra, que é um conjunto de músicas que retratam a Lousã e as suas gentes, foi escrita e é cantada pelo cantautor João Francisco e editado pela Academia de Música de Coimbra, onde é professor.

Ouça a reportagem do jornalista Miguel Midões acerca do livro cantado. 00:00 00:00

Trata-se de um conjunto de histórias que a serra guarda. Histórias que por lá estão escondidas e que agora são cantadas. Uma para cada mês do ano.

Pedro Ferreira é diretor da Academia de Música de Coimbra, a entidade que edita o livro.

Ao folhear a obra, leva-nos ao mês de novembro e ao último habitante de uma aldeia da Serra da Lousã, salta depois para agosto e para as trovoadas que caracterizam os verões quentes na serra, tão distintos dos verões de praia, no litoral.

Memórias e histórias que João Francisco transporta em si e que estão colocadas e cantadas em livro. Um legado, neste caso: histórias da Serra da Lousã, num livro cantado e gravado no polo que a Academia de Musica de Coimbra tem na vila que dá o nome à serra.