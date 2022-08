Pelosi em Taiwan e ameaça da China, PJ faz buscas em casas de ciclistas e outros destaques TSF

O momento em que o avião de Nancy Pelosi aterrou em Taiwan © Ritchie B. Tongo/EPA

A líder da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, aterrou esta terça-feira em Taiwan, apesar das ameaças da China. Perante a previsão desta chegada, o aeroporto internacional de Taoyuan aumentou o seu nível de segurança após uma ameaça de bomba.

Tudo porque a República Popular da China ameaçou com "ações militares direcionadas" como resposta à visita da presidente da Câmara dos Representantes.

Pouco depois de aterrar em Taiwan, Nancy Pelosi emitiu um comunicado no Twitter em que lembra que esta é a primeira visita oficial de um presidente da Câmara dos Representantes dos EUA a Taiwan nos últimos 25 anos.

Antes da aterragem, a televisão da China anunciou a passagem de vários caças chineses no estreito de Taiwan. As sirenes de defesa foram acionadas na região de Fujian, na China, momentos após a entrada de avião de Pelosi no espaço aéreo de Taiwan, registado às 15h11 pelo site especializado em trajetos de aviões Flightradar24.

Já Taiwan, após a chegada da líder da Câmara dos Representantes norte-americana, revelou ter detetado 21 incursões chinesas na zona de identificação de defesa aérea.

Por cá, a Polícia Judiciária realizou buscas "em locais ligados a equipas de ciclismo" no âmbito da operação Prova Limpa, confirmou fonte ligada à investigação, esclarecendo que o objetivo "principal foi a recolha de prova, nomeadamente documentação". A TSF também confirmou a existência das buscas, incluindo a casas de vários ciclistas inscritos na 83.ª Volta a Portugal.

Um despacho do primeiro-ministro, António Costa, determina que o pagamento de faturas por parte do Estado à Endesa terá de ser validado previamente pelo Secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba.

Pela voz de Miguel Pinto Luz, o PSD reagiu ao despacho, anunciando que os sociais-democratas vão "solicitar à ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), de imediato, que seja feita e publicada, de forma transparente, uma análise séria sobre o tema" para esclarecer "cabalmente a questão".

O Chega vai propor a audição no Parlamento da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), da Endesa e do secretário de Estado da Energia, e acusou o primeiro-ministro de "ameaçar" uma empresa privada.

A Iniciativa Liberal acusou o PS de prepotência e retaliação ao determinar que os serviços do Estado não podem pagar faturas da Endesa sem validação, considerando ser a versão moderna de "quem se mete com o PS leva".

O PCP reiterou que é "inaceitável a existência" de qualquer aumento do preço da eletricidade e que está na esfera do Governo encetar medidas para o evitar.

Por fim, o BE considerou que o Governo está a tomar uma "boa ação" face à Endesa, pedindo coerência e consequência para atuar da mesma forma perante outras empresas que estão "a lucrar de forma abusiva com a inflação".

Em Portugal, os níveis de gás em instalações de armazenamento subterrâneo eram, em 30 de junho, de cerca de 103% da capacidade comercial firme disponível em base anual, ficando acima das metas da Comissão Europeia.

No que toca ao turismo, a secretária de Estado está otimista e espera um ano ainda melhor do que 2019, a julgar pela atividade do setor em agosto. Há dois anos, Portugal teve o melhor ano turístico de que há memória em termos de receitas. O setor turístico atingiu os 18,7 mil milhões de euros. "Depois de dois anos muito difíceis para o setor, temos muito boas expectativas", admite Rita Marques. "Temos todas as condições para fechar 2022 com valores de receita que ultrapassarão as de 2019", adianta. A responsável pelo turismo lembra que recentemente o Banco de Portugal reviu em alta os valores e aponta para uma subida de 4,2% na receita em relação a 2019.