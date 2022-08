Pelosi já terminou visita a Taiwan, a ansiedade das grávidas no verão e outros destaques TSF

Nancy Pelosi à saída de Taiwan © EPA

Por TSF 03 Agosto, 2022 • 13:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A visita de Nancy Pelosi a Taiwan durou menos de 24 horas. O avião que transportava a presidente do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, descolou às 18h01 locais (10h01 em Lisboa) do aeroporto de Songshan, Taipé, depois de uma visita em que prometeu que os "Estados Unidos não vão abandonar Taiwan".

Em todo o mundo, as reações não tardaram a surgir. Serguei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, acusou esta quarta-feira os Estados Unidos de quererem "mostrar impunidade" e o chefe da diplomacia de Pequim, Wang Yi, disse que "aqueles que ofendem a China devem ser punidos de forma inelutável".

No caso de Portugal, continua a crise das urgências, o que faz aumentar a preocupação e ansiedade das grávidas. A Associação Portuguesa dos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto sublinha que os pedidos de escusa dos médicos são um "reflexo da realidade" de um problema que não é novo: "A morte anunciada do Serviço Nacional de Saúde (SNS)."

Os médicos de família, em declarações à TSF, pedem mais meios para os centros de saúde que vão passar a receber os doentes das urgências com pulseiras azuis e verdes. Sem esse reforço, avisa o vice-presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar, os centros de saúde podem ficar "ainda mais saturados" e o problema acaba por não se resolver.

Na economia, a inflação homóloga na OCDE subiu 10,3% em junho, um máximo desde 1988, devido sobretudo à subida dos preços da alimentação e da energia na maioria dos países.

Esta quarta-feira, o Governo estendeu o prazo de comparticipação de testes rápidos de antigénio de uso profissional à Covid-19, prescritos pelo Serviço Nacional de Saúde, até ao final de agosto.

Está de regresso a Viagem Medieval de Santa Maria da Feira, que este ano assinala a 25.ª edição. Durante 12 dias, com mais de 80 espetáculos diários, a cidade viaja até ao século XII e recria os nove reinados da Primeira Dinastia.

Na Fórmula 1, o piloto Oscar Piastri, campeão de Fórmula 3 e Fórmula 2, foi anunciado como piloto da Alpine para a temporada de 2023. Poucas horas depois, o australiano esclareceu que não tinha assinado qualquer contrato.

Também no desporto, mas no futebol, o treinador do Manchester United, Erik ten Hag, criticou o comportamento do português Cristiano Ronaldo e de todos os futebolistas que no domingo abandonaram Old Trafford antes do final do jogo particular com o Rayo Vallecano.